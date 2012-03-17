Помощь с js на DLE сайте

Необходимо выполнить следующие работы на основе CMS Битрикс: 1. Установка на сервер 2. Верстка дизайна под Битрикс 3. Адаптация верстки (интеграция) 4. Настройка функционала 5. Настройка каталога интернет-магазина с 1С 8 "Управление торговлей" 6. Программинг где потребуется Ищем квалифицированного программиста 1С-Битрикс, указывайте ...
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Нужна помощь в установке слайдера на dle 9.5 как на сайте http://kinoman.triolan.com.ua/
У меня есть рип сайта вместе с этим слайдером, только он напрочь отказывается работать.
Работы вроде мало, но я в этом просто кран. Бюджет
icq 603328
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