Размножить модуль для OpenCart

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки153 просмотра
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Имеется модуль на главной странице в виде слайдера easyslim.com.ua

1. Нужно добавить, чтобы работали стрелки влево впрво, и в css добавить, что кружок выделялся, чтобы было видно какой активный слайд.

2. Сделать полную копию модуля, чтобы была возможность установить его ещё раз.

OpenCart
12 лет назад
dmon-co
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
lagant
Тарас 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$15
1 день
Тарас всё качественно и быстро сделал. Рекомендую всем.
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