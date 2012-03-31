Размножить модуль для OpenCart

Имеется модуль на главной странице в виде слайдера easyslim.com.ua

1. Нужно добавить, чтобы работали стрелки влево впрво, и в css добавить, что кружок выделялся, чтобы было видно какой активный слайд.

2. Сделать полную копию модуля, чтобы была возможность установить его ещё раз.