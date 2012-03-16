Доработка каталога SOBI2 на Joomla

Нужен интернет магазин по продаже загружаемых файлов по популярным системам оплаты, такие как PayPal, WebMomey и тд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Есть сайт http://www.pkn-spb.ru/ с каталогом SOBI2. Данный каталог частично переделан под каталог недвижимости, но нужна доработка. В часности доработка фильтра поиска и вывода объектов;
1. Все объекты которые будут выводится в результатах поиска, нужно предствить в таблице.
2. Если в объекте присутсвует фото, то сам объект должен быть либо в отдельном фотокатологе, либо в общей таблице, но так чтобы было видно что объект с фотографией, если фото в объекте нет, то идет просто его описание, без добаления каких либо лишних фото.
3. Вот пример поиска по продаже квартир : http://www.bn.ru/zap_fl_w.phtml
количество комнат от и до
цена от и до
Площадь
районы, метро, и обязательно тип дома, серия дома
4. Продажа комнат http://www.bn.ru/zap_rm_w.phtml
комнат от и до
цена от и до
Обязательно строка : Всего комнат от и до
Площадь, районы, метро, серия и тип дома.
5. Коммерческая Недвижимость, брала пример поиска их фотокатолога http://www.bn.ru/commerce/photo/
соответственно указывая эти критерии поиска должна выводится таблица с необходимыми данными, на этом сайте можно задать поиск например покупки 1 комн.квартиры в Невском р-не тип дома - кирпич и вот что он выдаст http://www.bn.ru/zap_fl.phtml?kkv1=1&kkv2=1&price1=&price2=&so1=&so2=&sk1=&sk2=&type%5B%5D=1&sorttype=0&sort_ord=0®ion43=43&dom%5B%5D=108&dom%5B%5D=22&d2=1&text=
соответственно там где есть фото, будет слева фото, где нет, то просто описание.
6. Нужно сделать автоматический или рандомный вывод объектов на главную страницу с каждой категории по 3 шт.
Кто за такое возьмется?
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