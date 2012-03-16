Доработка каталога SOBI2 на Joomla

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Всем привет! Есть сайт http://www.pkn-spb.ru/ с каталогом SOBI2. Данный каталог частично переделан под каталог недвижимости, но нужна доработка. В часности доработка фильтра поиска и вывода объектов;

1. Все объекты которые будут выводится в результатах поиска, нужно предствить в таблице.

2. Если в объекте присутсвует фото, то сам объект должен быть либо в отдельном фотокатологе, либо в общей таблице, но так чтобы было видно что объект с фотографией, если фото в объекте нет, то идет просто его описание, без добаления каких либо лишних фото.

3. Вот пример поиска по продаже квартир : http://www.bn.ru/zap_fl_w.phtml

количество комнат от и до

цена от и до

Площадь

районы, метро, и обязательно тип дома, серия дома

4. Продажа комнат http://www.bn.ru/zap_rm_w.phtml

комнат от и до

цена от и до

Обязательно строка : Всего комнат от и до

Площадь, районы, метро, серия и тип дома.

5. Коммерческая Недвижимость, брала пример поиска их фотокатолога http://www.bn.ru/commerce/photo/

соответственно указывая эти критерии поиска должна выводится таблица с необходимыми данными, на этом сайте можно задать поиск например покупки 1 комн.квартиры в Невском р-не тип дома - кирпич и вот что он выдаст http://www.bn.ru/zap_fl.phtml?kkv1=1&kkv2=1&price1=&price2=&so1=&so2=&sk1=&sk2=&type%5B%5D=1&sorttype=0&sort_ord=0&region43=43&dom%5B%5D=108&dom%5B%5D=22&d2=1&text=

соответственно там где есть фото, будет слева фото, где нет, то просто описание.

6. Нужно сделать автоматический или рандомный вывод объектов на главную страницу с каждой категории по 3 шт.

Кто за такое возьмется?

Joomla
12 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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