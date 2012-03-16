Написать c нуля на ZEND-e или YII / Django

Ищу хорошего программиста или группу которые профессионально программируют на ZEND или YII.

На Django также готов рассмотреть вариант, пишите пожалуйста, обсудим.

Есть портал с форумом на самописном движке с использованием IPB-SDK.

Форум IPB 2.3.5.

Нужно написать на фреймворке новый движок сайта. Функционала достаточно много, работы где-то на 2-4 мес. для 1 чел. Данные с старого сайта нужно будет перекинуть на новый, пример данных - статьи, архив рассылок и т.д.

Есть ТЗ

Бюджет указан примерно.