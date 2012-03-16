Показывать записи о товарах в виде таблицы jQuery

Нужен десктопный парсер товаров и отзывов магазинов rozetka и amazon, желательно (но не обязательно) на .NET. Парсер должен уметь находить новые товары и отзывы в указанных разделах, переводить при необходимости через яндекс или гугл ( не ...
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На сайте Joomla 2.5 размещен каталог с товарами для экстремального спорта и отдыха. Товары хранятся и выводятся с помощью компонента JReviews.
Нужно сделать, чтобы товары выводились в виде таблицы с помощью плагина jQuery / DataTables. Сейчас этот плагин добавлен в каталог с товарами и выводит только название товаров (см. здесь http://geomaps.debug.sommerce.com/gearchive/index.php?option=com_jreviews&view=category&Itemid=111).
На сайте плагина перечислены его возможности. Нужно включить следующие:
Базовые функции, которые нужно включить в первую очередь
- Server-side processing (сортировка, выборка строк на стороне сервера)
- Horizontal scrolling (в таблице много колонок, включить прокрутку по горизонтали)
- Fixed columns (первые четыре колонки должны быть прибиты и не уходить при горизонтальной прокрутке)
- Сортировка по колонке
- Бесконечная вертикальная прокрутка (когда пользователь докручивает до низа таблицы, то автоматически подгружается следующая порция записей)
Дополнительные функции, которые нужно включить
- Слева каждой строки с товаром выводить иконку "плюс". При наведении или нажатии на эту иконку должно всплывать окно со static html (html дадим). На сайте плагина есть tutorial, как это сделать, называется Row Details
- Column visibility (функция плагина, позволяет скрывать колонки)
- Column reordering (функция плагина, позволяет менять местами колонки)
- Individual column filtering (функция плагина, выводит под каждой колонкой поле для ввода текста, чтобы фильтровать строки таблицы)
Перечисленные функции являются стандартными функциями плагина DataTables. Нужно правильно инициализировать плагин и обрабатывать его POST параметры на стороне компонента, чтобы выдавать правильные данные. Сам плагин DataTables модифицировать не нужно.
CSS стили делать не нужно, мы их уже добавили (см. ссылку с примером вначале задания)
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