Показывать записи о товарах в виде таблицы jQuery

На сайте Joomla 2.5 размещен каталог с товарами для экстремального спорта и отдыха. Товары хранятся и выводятся с помощью компонента JReviews.

Нужно сделать, чтобы товары выводились в виде таблицы с помощью плагина jQuery / DataTables. Сейчас этот плагин добавлен в каталог с товарами и выводит только название товаров (см. здесь http://geomaps.debug.sommerce.com/gearchive/index.php?option=com_jreviews&view=category&Itemid=111).

На сайте плагина перечислены его возможности. Нужно включить следующие:

Базовые функции, которые нужно включить в первую очередь

- Server-side processing (сортировка, выборка строк на стороне сервера)

- Horizontal scrolling (в таблице много колонок, включить прокрутку по горизонтали)

- Fixed columns (первые четыре колонки должны быть прибиты и не уходить при горизонтальной прокрутке)

- Сортировка по колонке

- Бесконечная вертикальная прокрутка (когда пользователь докручивает до низа таблицы, то автоматически подгружается следующая порция записей)

Дополнительные функции, которые нужно включить

- Слева каждой строки с товаром выводить иконку "плюс". При наведении или нажатии на эту иконку должно всплывать окно со static html (html дадим). На сайте плагина есть tutorial, как это сделать, называется Row Details

- Column visibility (функция плагина, позволяет скрывать колонки)

- Column reordering (функция плагина, позволяет менять местами колонки)

- Individual column filtering (функция плагина, выводит под каждой колонкой поле для ввода текста, чтобы фильтровать строки таблицы)

Перечисленные функции являются стандартными функциями плагина DataTables. Нужно правильно инициализировать плагин и обрабатывать его POST параметры на стороне компонента, чтобы выдавать правильные данные. Сам плагин DataTables модифицировать не нужно.

CSS стили делать не нужно, мы их уже добавили (см. ссылку с примером вначале задания)