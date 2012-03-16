Грамотный каталог товаров для Joomla 1.7

Есть сайт, который занимается продажей беседок, на сайте должен присутствовать каталог беседок без функций заказа, пользователь должен сам выбирать детали беседки и, исходя из этого в реальном времени должна меняться цена товара на странице, пробовалась бесплатное расширение virtuemart но там пользователь не может менять свойства товара и вместе с тем и цены. Есть два варианта выполнения проекта это доработать уже существующее расширение для джумлы или написать совсем новое