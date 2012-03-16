Грамотный каталог товаров для Joomla 1.7

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Есть сайт, который занимается продажей беседок, на сайте должен присутствовать каталог беседок без функций заказа, пользователь должен сам выбирать детали беседки и, исходя из этого в реальном времени должна меняться цена товара на странице, пробовалась бесплатное расширение virtuemart но там пользователь не может менять свойства товара и вместе с тем и цены. Есть два варианта выполнения проекта это доработать уже существующее расширение для джумлы или написать совсем новое

Joomla
12 лет назад
alexsol2000
Соловчук 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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