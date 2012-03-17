Прикрепить форму отзывов на сайт

Веб-программированиеЗавершен8 заявок155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Нужно прикрепить форму отзывов на сайт. Сам сайт работает на HTML

Возможно такое реализовать, цена?

Прошу указывать цену!

12 лет назад
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Evgen311293
Евгений 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Все сделал вовремя. Большое спасибо!
Очень грамотный заказчик. Оплата сразу после проверки без задержек и всегда знает чего хочет. Будем и дальше сотрудничать
  • Похожие заказы

  • Написание модуля на Joomla

    Имеется самописный модуль на Joomla использующий компонент Comunity Builder. База данных MySQL полностью готова и сформирована. Сам модуль так же практически готов. Необходимо правильно прописать запросы к серверу базы данных и организовать поиск. сайт: http://umcbdr.com.ua/

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт под ключ

    Доброго времени суток. Есть сайт manufaktura.kiev.ua/ Немного подвели с разработкой сайта :-(, сайт написали сами как могли(не закончили), но естественно не то что хочется, ибо сайты и веб дизайн не наш хлеб. Необходима переделка(или ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать модули, поправить сайт Webasyst

    Нужен человек который сможет поправить косяки в верстке сайта (на движке вебасисит) = выполнить несколько задач (разработать модуль или скрипт управления блоком спец. показов, настроить уже имеющийся скрипт импорта) От вас: - Хорошие знания пхп - Отличные ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин шин

    Требуется срочное создание магазина по продаже шин. Присутствует фильтр подбора по размеру, сезонности, производителю. Требуется только прикрутить движок - верстка готовая есть. Пишите сроки и стоимость (после просмотра верстки уточним это всё). Сроки должны соблюдаться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется доработать форум

    Доброго. Имеем форум http://forum.zooclub.by/, требуется при регистрации пользователя http://forum.zooclub.by/index.php?action=register добавить форму с вопросами + ответами, в общем реализовать дополнительную защиту кроме каптчи от спамеров. Цена и сроки. Спасибо!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш-плеер для mp4

    День добрый! Требуется флэш плеер со следующими возможностями: 1. Переключение в режим SQ/HQ 2. Использование плейлистов. 3. Возможность через JS API прервать воспроизведение и запустить свой ролик. 4. По окончании воспроизведения необходимо показать две кнопки - "заново", "следующий ролик" и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад