Написание текстов для бизнеса. Рекорд продаж с текста на 1,5 миллиона рублей.

Добрый день. Меня зовут Евгений. Занимаюсь копирайтингом более 5 лет.

Пишу продающие и SEO-тексты.

Работая со мной, вы получите:

отсутствие ошибок

грамотность

соблюдение сроков

качественный материал

Четкое ТЗ

Желание обсуждать детали

Предоплата 100% или безопасная сделка

Цены по которым работаю:

Продающие тексты - 3000 рублей (текст)

SEO-тексты - 1500 рублей (текст)

коммерческое предложение - 9000 рублей (текст), с дизайном 16000 рублей

Комплексное наполнение сайта 20000 рублей

Текст для landing-Page - 6000 рублей (текст)

Также в команде есть:

SMM-специалист

SEO-специалист

Дизайнер

Веб-программист

Контент-менеджер

Переводчик Англ-Русс, Русс-Англ

Принимаю оплату:

QIWI

Яндекс-деньги

Вебмани

Банковская карта

С Уважением Евгений