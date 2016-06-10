Евгений Evgen311293Evgen311293
30 летБеларусь/Солигорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Написание текстов для бизнеса. Рекорд продаж с текста на 1,5 миллиона рублей.
Добрый день. Меня зовут Евгений. Занимаюсь копирайтингом более 5 лет.
Пишу продающие и SEO-тексты.
Работая со мной, вы получите:
- отсутствие ошибок
- грамотность
- соблюдение сроков
- качественный материал
Четкое ТЗ
Желание обсуждать детали
Предоплата 100% или безопасная сделка
Цены по которым работаю:
Продающие тексты - 3000 рублей (текст)
SEO-тексты - 1500 рублей (текст)
коммерческое предложение - 9000 рублей (текст), с дизайном 16000 рублей
Комплексное наполнение сайта 20000 рублей
Текст для landing-Page - 6000 рублей (текст)
Также в команде есть:
SMM-специалист
SEO-специалист
Дизайнер
Веб-программист
Контент-менеджер
Переводчик Англ-Русс, Русс-Англ
Принимаю оплату:
QIWI
Яндекс-деньги
Вебмани
Банковская карта
С Уважением Евгений
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$71
10 баллов
7 лет назад
Задание выполнил хорошо.
Ответный отзыв
Все было просто супер
$15
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
все отлично
$25
9 баллов
8 лет назад
Толковый исполнитель, с заданием справился. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Чёткая задача. Оплата без задержек. Очень вежливый и всегда на связи. Рекомендую
$15
9 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель, понял тз сразу, придраться не к чему. буду обращаться еще
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое тз, всегда на связи. Было приятно работать
$20
9 баллов
8 лет назад
работа выполнена быстро и качественно. все корректировки выполнялись оперативно.
Ответный отзыв
Интересный заказ, всегда на связи, быстрая проверка и оплата! Рад буду еще сотрудничать
Копирайтинг
39 отзывов
от $10
от 1 дня
#135
Продающие тексты
нет отзывов
от $50
#449