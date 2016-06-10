Evgen311293

Евгений Evgen311293

 
30 летБеларусь/Солигорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Написание текстов для бизнеса. Рекорд продаж с текста на 1,5 миллиона рублей.

Добрый день. Меня зовут Евгений. Занимаюсь копирайтингом более 5 лет. 

Пишу продающие и SEO-тексты. 

Работая со мной, вы получите:

  • отсутствие ошибок
  • грамотность
  • соблюдение сроков
  • качественный материал
от вас хотелось бы видеть:

Четкое ТЗ

Желание обсуждать детали

Предоплата 100% или безопасная сделка

Цены по которым работаю:

Продающие тексты - 3000 рублей (текст)

SEO-тексты - 1500 рублей (текст)

коммерческое предложение - 9000 рублей (текст), с дизайном 16000 рублей

Комплексное наполнение сайта 20000 рублей

Текст для landing-Page - 6000 рублей (текст)

Также в команде есть:

SMM-специалист

SEO-специалист

Дизайнер

Веб-программист

Контент-менеджер 

Переводчик Англ-Русс, Русс-Англ

Принимаю оплату:

QIWI

Яндекс-деньги

Вебмани

Банковская карта

С Уважением Евгений

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
bbb
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$71
10 баллов
7 лет назад
Рерайт 150 статей, исходники предоставляю
Задание выполнил хорошо.
Все было просто супер
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Диплом,aнaлиз дeлoвoй aктивнocти пpeдпpиятия и пyти пoвышeния(часть)
все ок
все отлично
Ответный отзыв
dars022
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
9 баллов
8 лет назад
Тексты описания для аквариумов
Толковый исполнитель, с заданием справился. Спасибо за работу!
Хороший заказчик. Чёткая задача. Оплата без задержек. Очень вежливый и всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
cardo1
Рустам 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Нужно отредактировать 8 статей (ключи, плотность)
Хороший исполнитель, понял тз сразу, придраться не к чему. буду обращаться еще
Хороший заказчик, четкое тз, всегда на связи. Было приятно работать
Ответный отзыв
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Написание текста-анонса для мероприятия
работа выполнена быстро и качественно. все корректировки выполнялись оперативно.
Интересный заказ, всегда на связи, быстрая проверка и оплата! Рад буду еще сотрудничать
Ответный отзыв
Копирайтинг
39 отзывов
от $10
от 1 дня
#135
Продающие тексты
нет отзывов
от $50
#449