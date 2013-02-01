bbb

Света bbb

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен копирайтер по арбитражу трафика, 10 обзоров CPA сетей

    Нужно иметь базовое представление о том, что такое арбитраж, понимать жаргонизмы, термины, которые тут используются.  Ну и готовность изучать, а не просто рерайтить обзоры у других. Должен получиться уникальный материал, нужно будет изучить сайты CPA-сетей, ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статья о партнерских программах около 10000 знаков с подробным ТЗ

    Стоимость 60р./10000 знаков.  Статья о заработке на партнерских программах. В ТЗ есть несколько ключевиков, подробный план со ссылками, где можно посмотреть информацию для написания статьи. 10 000 знаков, но размер не критичен, может быть немного ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны небольшие описания сервисов на 1000 знаков, 40 шт.

    Нужны небольшие описания онлайн-сервисов на 1000 знаков: обменники, хостинги,  сео-сервисы, сервисы для фрилансеров, и прочее.  Работы предостаточно, скину задания для тех, кто в теме, а по результатам будем решать, продолжать ли сотрудничество. Не рерайт, нужна актуальная ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подобрать 48 картинок, подогнать по ширине, поставить логотип

    5 рублей за картинку. Работа с Фотошопом. Подробности выбранному исполнителю. Нужны качественные фото, свободные от сторонних логотипов. Нужно добавить на них лого. Картинки будут вставляться в статьи. Всего нужно пока 48 картинок, но потом будут ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт статей строительной тематики, 10шт.

    Нужен глубокий и осмысленный рерайт статей строительной тематики. 45р./1000 знаков. Размер статьи - 3-4 тыс. знаков, вписать в заголовок и текст 3 ключевика в любой словоформе. ТЗ предоставлю выбранным кандидатам. Работы много, но только для грамотных ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно написать 150 статей на сайты по строительству и архитектуре

    Работы много, нужно будет писать статьи по ТЗ, около 3000 знаков 1 статья. 45р. за 1000 знаков в первое время, если устроит качество, то 50р. за 1000. В день нужно по 2-3 статьи пока, возможно ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно отредактировать 15 текстов

    Есть 15 небольших текстов объёмом около 2000 знаков, они переведены на русский с помощью гугл переводчика. В целом статьи понятные, вычитать и править можно. Всё, что не понятно из контекста, нужно убрать, но чтобы не ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт 150 статей, исходники предоставляю

    Нужен рерайт порядка 150 статей на тему дизайна квартир, есть исходники.  В день по 2-3 текста объёмом около 3000 символов. Стоимость 40 р. за 1000 знаков рерайта без пробелов. Нужен глубокий, не машинный рерайт. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 3 статьи с ключевыми словами

    $10

    Нужны информационные тексты с несколькими ключевиками, объём одного текста - 4 - 5 тыс. символов на тему здоровья. Подробные инструкции - выбранному исполнителю. Оплата 45р./1000 знаков. В заявке пишите, почему стоит обратиться именно к вам, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написания 4 статей на тему здорового образа жизни

    $5

    Нужен копирайтер для написания 4 статей на тему здорового образа жизни, лечения. Статьи до 5 тыс. символов. Оплата 40р./1000 знаков. Присылайте примеры своих работ по этой теме и пишите, почему стоит выбрать именно ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Глубокий рерайт (здоровье)

    $4

    Нужны тексты на тему здоровья, правильного питания, ухода за собой. Оплата 40р./1000 знаков. Проверка уникальности - text.ru. Тексты нужны постоянно. Статьи размером 4500 - 5000 знаков. Пока нужно по 1 статье ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт 3600 знаков, тематика - двери

    $5

    Нужен простой рерайт с исходниками, 5000 знаков. Тематика - двери. Стоимость - 30 рублей за 1000 знаков. Грамотный язык. Без просторечных, корявых фраз. Оплата вебмани по факту выполнения. Оставляйте свой скайп, с нужными людьми свяжусь. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт описаний 1000 знаков, информация о бренде

    $12

    Нужен простой рерайт без ключей, исходники ищете сами и прикрепляете ссылку на исходник к статье. Грамотный русский язык. 40 руб. за 1000 знаков. всего 9 тысяч. распределю между несколькими исполнителями, т.к. нужно сделать в ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Качественный рерайт с ключами

    $6

    Объём 1го текста 4000 знаков без пробелов. Ключей со вхождениями - 8 штук. Второй текст - на 2300 знаков, 1 ключ с 8 вхождениями. Выберу двоих человек. Нужно сегодня к вечеру, раньше - лучше. пишите, ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3 лёгких текста детской тематики

    $50

    Нужны 3 статьи по 2к знаков каждая. Сдать сегодня вечером. Грамотность обязательна, статьи с ошибками не принимаются. Вписать в тексты несколько ключей. 45 руб. за 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статьи для сайта об охоте, копирайтинг

    Расклад такой. Вы пишете первую статью (до 2 тыс знаков), я проверяю и если всё окей - даю ещё 1-2 статьи. Статьи с ключами, количество ключей адекватное, чтобы обеспечить хорошую читабельность текстов. ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт текста 2 тыс. символов

    Необходимо отрерайтить текст (без изменения структуры) с добавлением ключей. Ключевых слов немало, в этом и заключается сложность. Нужно максимально сохранить качество и читабельность текста. Сам по себе текст лёгкий. 1,2 у.е. за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Глубокий рерайтинг 4 тыс. символов

    Необходим рерайтинг без ключей, глубокий. Нужно обязательно сохранить качество (желательно ещё и улучшить, т.к. в тексте есть ошибки) и читабельность текста. Текст лёгкий. Корявый рерайтинг, похожий больше на синонимайз, НЕ ПРОЙДЁТ! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны рекламные сео-статьи на сайт автозапчастей

    Просьба откликаться авторов, имеющих опыт написания рекламных текстов. Нужны действительно качественные, насыщенные полезной для ЦА информацией статьи без "воды" и избитых фраз. Нужен творческий подход и ПОЛНОЕ соответствие требованиям ТЗ. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

boogiebird
Мария 
31 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать 150 статей на сайты по строительству и архитектуре
Рекомендую сотрудничество.
Работа выполнена качественно и в срок. Отличный исполнитель! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$71
10 баллов
8 лет назад
Рерайт 150 статей, исходники предоставляю
Все было просто супер
Задание выполнил хорошо.
Ответный отзыв
sachkoru
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Подобрать 48 картинок, подогнать по ширине, поставить логотип
Хороший заказчик, пунктуальный. Имеет быстрый отклик. Буду рад работать с ней еще, и другим советую.
Спасибо, исполнитель сделал все качественно, согласился на небольшие правки по моей просьбе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Annamaria
Анна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Рерайт статей строительной тематики, 10шт.
Работать со Светланой очень комфортно. Выдала четкое и понятное ТЗ, всегда на связи. Оплата моментально после проверки! Доброжелательное отношение к автору. Рекомендую!
Приятно работать с Анной. Высокая грамотность, тексты очень содержательные, хорошая стилистика. Рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
irishar
Ирина 
68 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Нужно отредактировать 15 текстов
Света - Профессионал! А кто же не мечтает работать с профессионалами. Все четко - ТЗ, оплата. Было уточнение - без задержек получила ответ. Буду завидовать тем, кого Света выберет исполнителем) Хотя с удовольствием поборюсь за это право! Светлана, Вам - удачи во всем!
Тексты получились идеальными, читаются легко, без ошибок. То, что нужно, и главное - в срок! Отличный редактор, чувствуется профессиональный подход к делу. Советую Ирину как опытного специалиста и приятного в общении человека, который работает на результат.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов