Нужно иметь базовое представление о том, что такое арбитраж, понимать жаргонизмы, термины, которые тут используются. Ну и готовность изучать, а не просто рерайтить обзоры у других. Должен получиться уникальный материал, нужно будет изучить сайты CPA-сетей, ...
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
35 руб./обзор размером 300-400 симв. Цена не обсуждается. Оплата Вебмани. Вот ТЗ на неудачном опыте другого автора: https://docs.google.com/document/d/1SlBTmmsdyXMLkjyW-eqmLC53AuevZ95ExdlvkBY5Vh0/editКопирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Стоимость 60р./10000 знаков. Статья о заработке на партнерских программах. В ТЗ есть несколько ключевиков, подробный план со ссылками, где можно посмотреть информацию для написания статьи. 10 000 знаков, но размер не критичен, может быть немного ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны небольшие описания онлайн-сервисов на 1000 знаков: обменники, хостинги, сео-сервисы, сервисы для фрилансеров, и прочее. Работы предостаточно, скину задания для тех, кто в теме, а по результатам будем решать, продолжать ли сотрудничество. Не рерайт, нужна актуальная ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
5 рублей за картинку. Работа с Фотошопом. Подробности выбранному исполнителю. Нужны качественные фото, свободные от сторонних логотипов. Нужно добавить на них лого. Картинки будут вставляться в статьи. Всего нужно пока 48 картинок, но потом будут ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен глубокий и осмысленный рерайт статей строительной тематики. 45р./1000 знаков. Размер статьи - 3-4 тыс. знаков, вписать в заголовок и текст 3 ключевика в любой словоформе. ТЗ предоставлю выбранным кандидатам. Работы много, но только для грамотных ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Работы много, нужно будет писать статьи по ТЗ, около 3000 знаков 1 статья. 45р. за 1000 знаков в первое время, если устроит качество, то 50р. за 1000. В день нужно по 2-3 статьи пока, возможно ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть 15 небольших текстов объёмом около 2000 знаков, они переведены на русский с помощью гугл переводчика. В целом статьи понятные, вычитать и править можно. Всё, что не понятно из контекста, нужно убрать, но чтобы не ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен рерайт порядка 150 статей на тему дизайна квартир, есть исходники. В день по 2-3 текста объёмом около 3000 символов. Стоимость 40 р. за 1000 знаков рерайта без пробелов. Нужен глубокий, не машинный рерайт. В ...Завершен9 лет назад
- $10
Нужны информационные тексты с несколькими ключевиками, объём одного текста - 4 - 5 тыс. символов на тему здоровья. Подробные инструкции - выбранному исполнителю. Оплата 45р./1000 знаков. В заявке пишите, почему стоит обратиться именно к вам, ...Завершен10 лет назад
- $5
Нужен копирайтер для написания 4 статей на тему здорового образа жизни, лечения. Статьи до 5 тыс. символов. Оплата 40р./1000 знаков. Присылайте примеры своих работ по этой теме и пишите, почему стоит выбрать именно ...Завершен10 лет назад
- $4
Нужны тексты на тему здоровья, правильного питания, ухода за собой. Оплата 40р./1000 знаков. Проверка уникальности - text.ru. Тексты нужны постоянно. Статьи размером 4500 - 5000 знаков. Пока нужно по 1 статье ...Завершен10 лет назад
- $5
Нужен простой рерайт с исходниками, 5000 знаков. Тематика - двери. Стоимость - 30 рублей за 1000 знаков. Грамотный язык. Без просторечных, корявых фраз. Оплата вебмани по факту выполнения. Оставляйте свой скайп, с нужными людьми свяжусь. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $12
Нужен простой рерайт без ключей, исходники ищете сами и прикрепляете ссылку на исходник к статье. Грамотный русский язык. 40 руб. за 1000 знаков. всего 9 тысяч. распределю между несколькими исполнителями, т.к. нужно сделать в ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $6
Объём 1го текста 4000 знаков без пробелов. Ключей со вхождениями - 8 штук. Второй текст - на 2300 знаков, 1 ключ с 8 вхождениями. Выберу двоих человек. Нужно сегодня к вечеру, раньше - лучше. пишите, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужны 3 статьи по 2к знаков каждая. Сдать сегодня вечером. Грамотность обязательна, статьи с ошибками не принимаются. Вписать в тексты несколько ключей. 45 руб. за 1000 знаков.Завершен12 лет назад
Расклад такой. Вы пишете первую статью (до 2 тыс знаков), я проверяю и если всё окей - даю ещё 1-2 статьи. Статьи с ключами, количество ключей адекватное, чтобы обеспечить хорошую читабельность текстов. ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо отрерайтить текст (без изменения структуры) с добавлением ключей. Ключевых слов немало, в этом и заключается сложность. Нужно максимально сохранить качество и читабельность текста. Сам по себе текст лёгкий. 1,2 у.е. за ...Завершен12 лет назад
Необходим рерайтинг без ключей, глубокий. Нужно обязательно сохранить качество (желательно ещё и улучшить, т.к. в тексте есть ошибки) и читабельность текста. Текст лёгкий. Корявый рерайтинг, похожий больше на синонимайз, НЕ ПРОЙДЁТ! ...Завершен12 лет назад
Просьба откликаться авторов, имеющих опыт написания рекламных текстов. Нужны действительно качественные, насыщенные полезной для ЦА информацией статьи без "воды" и избитых фраз. Нужен творческий подход и ПОЛНОЕ соответствие требованиям ТЗ. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад