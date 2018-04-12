Нужен копирайтер по арбитражу трафика, 10 обзоров CPA сетей

Нужно иметь базовое представление о том, что такое арбитраж, понимать жаргонизмы, термины, которые тут используются. Ну и готовность изучать, а не просто рерайтить обзоры у других. Должен получиться уникальный материал, нужно будет изучить сайты CPA-сетей, зарегистрироваться, сделать скриншоты, чтобы показать и рассказать о функционале.

Бюджет 100 р./1000 символов, нужно на старте 10 обзоров около 5 тыс. знаков каждый. Это пока. В перспективе больше заданий, также нужны статьи на эту тему.

Предпочтение авторам с портфолио по данной теме или по партнерским программам.

Вот пример http://wrart.ru/cpa-seti/dr-cash-obzor-i-otzyvy.html