Креативное описание товаров

$4
КопирайтингЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Требуется творческий исполнитель, который сделает креативные описания рисунков, изображенных на товаре. Задание выдается блоками. В блоке 10 товаров, объем каждого описания 650-700 сбп. Цена за блок указана. Оплата на карту Приват банка. Тестовое описание – обязательно.

6 лет назад
iskra_diz
Ирина 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
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