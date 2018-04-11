Креативное описание товаров

Здравствуйте! Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению. Желательно прожить в Америке несколько лет. На данный момент нужно 50-70 постов. Оплата по факту выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется творческий исполнитель, который сделает креативные описания рисунков, изображенных на товаре. Задание выдается блоками. В блоке 10 товаров, объем каждого описания 650-700 сбп. Цена за блок указана. Оплата на карту Приват банка. Тестовое описание – обязательно.
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