Создание контента для англоязычной аудитории

КопирайтингЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Здравствуйте!

Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению.

Желательно прожить в Америке несколько лет. 

На данный момент нужно 50-70 постов.

Оплата по факту выполнения работы.

6 лет назад
klitavi
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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