Создание контента для англоязычной аудитории

Необходимо написать тексты в виде новостей для сайта на темы: купить мягкую мебель от производителя мягкая мебель оптом мягкая мебель оптом от производителя ...
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Здравствуйте!
Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению.
Желательно прожить в Америке несколько лет.
На данный момент нужно 50-70 постов.
Оплата по факту выполнения работы.
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