Создание контента для англоязычной аудитории

Здравствуйте!

Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению.

Желательно прожить в Америке несколько лет.

На данный момент нужно 50-70 постов.

Оплата по факту выполнения работы.