Нужны тексты для интернет-магазина импортного пива

Требуется 5 текстов от 2000 до3000 збпна главную страницу и 4 раздела. Тексты должны быть оптимизированы под ключевые слова, по которым уже собрано сематическое ядро. Есть подробное ТЗ со всеми требованиями, ключевиками и так далее. Крайне желательно, чтобы автор по-крайней мере любил хорошее качественное пиво и хоть немного понимал о чем пишет. Если вы терпеть не можете пиво, лучше даже не беритесь. Тексты нужны реально хорошие и качественные! Регион - Украина! Оплата webmoney, без предоплат.

Общие технические требования ко всем текстам:

1. Отсутствие орфографических ошибок

2. Уникальность - от 90% по text.ru

3. Академическая тошнота (по advego)

4. Частота использования слов (по advego)

5. Структура текста. Использовать подзаголовки h1-h3, маркированные списки, цитаты

Ключи: выделить жирным для удобства проверки, при добавлении статьи на сайт – выделение убрать

При сдаче работы указать объем и уникальность

Дополнительное требование к исполнителю – желательно, чтобы копирайтер был в теме. Интересуется качественным, импортным пивом, разбирается в деталях этой тематики.