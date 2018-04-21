Необходимо сделать копирайтинг текста https://itc.ua/articles/obzor-dell-new-xps-13-2018/ уникальность 60% по text.ru и поправить текст не от имени редакции, а со стороны описываем про серию 9370 что нового!

но не пишим что в редакцию попал такая модель.....

Исполнителя выберу с адекватной ценой

Просьба указывать цену за весь этот текст