Тексты по фотосъемке еды

тексНаписать интересный и конкретный текст про фотосъемку блюд на 1500 символов

Срок до 20.00 этих двух страниц седлать одно целое, единое.

http://fotogora.ru/?p=10093

https://www.fotomenu.su/food-foto-price

Только конкретика.Если что цены, мы можем поменять. О структуре работе не нужно писать, а писать о том, как важен фуд стилист, нужно так же подобрать картинки. Описать желательные условия для съемки еды.