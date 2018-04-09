Написать 100 комментариев про центр красоты на блоге

$33
КопирайтингЗакрыт15 заявок244 просмотра
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Есть 5 блогов про центры красоты

необходимо написать на них 100 комментариев разного размера от 2 до 8 предложений (уникальных)

20 руб. за 1 комментарий, за 100 комментов = 2 000 руб.

оплата вебмани, яндекс деньги

6 лет назад
prestige-gr
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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