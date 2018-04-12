5 небольших постов на разных форумах о путешествиях

$1
КопирайтингЗавершен3 заявки225 просмотров
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Нужно разместить 5 небольших постов на разных форумах о путешествиях с ссылкой на вот этот сайт: www.missitaly.com

6 лет назад
AnnCreator
Анастасия 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
38 отзывов
Выбранный исполнитель
alena_marunchak
Алена 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Хорошая, исполнительная девушка! Сделала работу качественно и честно. В- общем, одни плюсы=) Рекомендую!
Понятное задание и оплата в срок.
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