alena_marunchak

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: MS Office, навыки оперативного поиска информации в сети Интернет. Уровень знания английского - В1.
Образование: высшее образование по специальности "Маркетинг"
Личные качества: ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Хорошая, исполнительная девушка! Сделала работу качественно и честно. В- общем, одни плюсы=) Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятное задание и оплата в срок.