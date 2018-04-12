alena_marunchak

Алена alena_marunchak

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: MS Office, навыки оперативного поиска информации в сети Интернет. Уровень знания английского - В1.

Образование: высшее образование по специальности "Маркетинг"

Личные качества: ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, нацеленность на результат.

Отзывы заказчиков

AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
7 лет назад
5 небольших постов на разных форумах о путешествиях
Хорошая, исполнительная девушка! Сделала работу качественно и честно. В- общем, одни плюсы=) Рекомендую!
Понятное задание и оплата в срок.
Ответный отзыв