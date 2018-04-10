Создание слайд-шоу (5 фото + текст)

Необходимо создать тематическое слайд-шоу, состоящие из 5 картинок и текста к каждой из картинок. Никаких технических навыков не надо. Ищите тематическое изображение, добавляйте его и пишите к нему описание. Все просто. Тему основную задаем мы, внутри темы, вы можете сами выбрать на какую создать слайд-шоу.