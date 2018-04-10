Создание слайд-шоу (5 фото + текст)

Необходимо писать отзывы на разных сайтах площадках . Мы будем говорить куда и чем писать. Только положительные отзывы. Стоимость 20-30 за отзыв , в сутки может быть до 25 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать тематическое слайд-шоу, состоящие из 5 картинок и текста к каждой из картинок. Никаких технических навыков не надо. Ищите тематическое изображение, добавляйте его и пишите к нему описание. Все просто. Тему основную задаем мы, внутри темы, вы можете сами выбрать на какую создать слайд-шоу.
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