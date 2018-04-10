Эксперт в медицинской тематике (100 статей)

Необходимо создать тематическое слайд-шоу, состоящие из 5 картинок и текста к каждой из картинок. Никаких технических навыков не надо. Ищите тематическое изображение, добавляйте его и пишите к нему описание. Все просто. Тему основную задаем мы, ...
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Ищем эксперта в мед.тематике для:
1. Подготовки плана (структуры) 100 статей медицинской тематике (стрессовые состояния);
2. Проведение экспертизы написанных авторами статей (соответствие действительности и раскрытие темы).
Редактуру и корректуру делать не нужно.
Примерный объем 1 статьи – около 6 тыс. символов. Преимущества кандидатам с медицинским образованием.
При выборе кандидата проводится анкетирование.
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