Для подготовки планов статей требуется ТЗ-мейкер. Оснвовные задачи: обзор схожих тем из ТОП-10 Яндекса и составление плана статьи для раскрытия темы (ключей), написание заголовка, title и description.Требования: работа через биржу tz.binet.pro (аккаунт можем предоставить).Планируемый объем: ...