HumanR

Рес HumanR

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищем ТЗ-мейкера статей

    $120

    Для подготовки планов статей требуется ТЗ-мейкер. Оснвовные задачи: обзор схожих тем из ТОП-10 Яндекса и составление плана статьи для раскрытия темы (ключей), написание заголовка, title и description.Требования: работа через биржу tz.binet.pro (аккаунт можем предоставить).Планируемый объем: ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформление 100 статей медицинской тематики

    Необходимо оформить 100 статей медицинской тематики. Требования:  - оформление текста статьи на WordPress: подзаголовки, списки, цитаты - миниатюра статьи - не менее 1 фото на 1 подзаголовок  (фото нужно дополнительно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сформировать 150 планов статей

    Нужно сформировать 150 планов статей по ключевым словам. Тематика - бизнес/финансы (предоставляются ключевые слова, черновик плана и возможные источники). Срок: до 10 дней. Оплата: около 10 руб. за 1 план.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Эксперт в медицинской тематике (100 статей)

    $150

    Ищем эксперта в мед.тематике для:  1. Подготовки плана (структуры) 100 статей медицинской тематике (стрессовые состояния);  2. Проведение экспертизы написанных авторами статей (соответствие действительности и раскрытие темы).  Редактуру и корректуру делать ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подбор кандидата на должность

    Необходимо подобрать кандидатов на должность эксперта в медицинском направлении:  - подобрать не менее 20 подходящих по формальным признакам кандидатов (текст объявления предоставляется);  - провести анкетирование каждого кандидата (анкета предоставляется);  - провести тестирование ...

    Рекрутинг (HR)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

vitalya98
Виталий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Подбор кандидата на должность
Хороший заказчик
Не выходил на связь
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