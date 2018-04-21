Для подготовки планов статей требуется ТЗ-мейкер. Оснвовные задачи: обзор схожих тем из ТОП-10 Яндекса и составление плана статьи для раскрытия темы (ключей), написание заголовка, title и description.Требования: работа через биржу tz.binet.pro (аккаунт можем предоставить).Планируемый объем: ...
- $120Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо оформить 100 статей медицинской тематики. Требования: - оформление текста статьи на WordPress: подзаголовки, списки, цитаты - миниатюра статьи - не менее 1 фото на 1 подзаголовок (фото нужно дополнительно ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сформировать 150 планов статей по ключевым словам. Тематика - бизнес/финансы (предоставляются ключевые слова, черновик плана и возможные источники). Срок: до 10 дней. Оплата: около 10 руб. за 1 план.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $150
Ищем эксперта в мед.тематике для: 1. Подготовки плана (структуры) 100 статей медицинской тематике (стрессовые состояния); 2. Проведение экспертизы написанных авторами статей (соответствие действительности и раскрытие темы). Редактуру и корректуру делать ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо подобрать кандидатов на должность эксперта в медицинском направлении: - подобрать не менее 20 подходящих по формальным признакам кандидатов (текст объявления предоставляется); - провести анкетирование каждого кандидата (анкета предоставляется); - провести тестирование ...Рекрутинг (HR)1 исполнительЗавершен7 лет назад