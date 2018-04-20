Оформление 100 статей медицинской тематики

На сайт https://fermers.ru/ нужно добавить чуть более 50 статей. Все тексты находятся в онлайн сервисе и большая часть из них уже оформлена HTML тегами. Объем 1-го текста 5000 - 8000 знаков. От контент менеджера нужно: 1. На каждые ...