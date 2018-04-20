Оформление 100 статей медицинской тематики

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Необходимо оформить 100 статей медицинской тематики.

Требования: 

- оформление текста статьи на WordPress: подзаголовки, списки, цитаты

- миниатюра статьи

- не менее 1 фото на 1 подзаголовок  (фото нужно дополнительно сжимать в photoshop)

- не менее 1 видео на статью

- заполнение всех alt

Просьба указывать ссылки на ранее оформленные статьи схожей тематики.

6 лет назад
HumanR
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад