Поиск каналов Telegram по критериям

Необходимо найти городские каналы Telegram Украины, Беларуси, Казахстана.

Критерии отбора:

1. Канал имеет прямое отношение к городу, региону содержанию постов – новости Киева, объявления Харькова.

Не обязательно название города должно быть в названии канала, главное, чтобы по содержанию постов было понятно, к какому городу он относится.

2. Количество участников в канале от 100 и больше

3. На канале была активность в последние 30 дней

4. На канале нет призывов к нарушению законов, порнографии, сцен насилия, лохотронов, пирамид.

Типы каналов, которые точно не подходят:

Гифки Одессы, Музыка Минска и т.д. – так как Гифки, Прикольные картинки, Музыка и подобное – это общие темы и не могут относится к конкретному городу.

Результат нужно представить в виде таблицы xls или гугл

ссылка на канал, рубрика, город, страна.

Оплата: 1 канал = 3 рубля.

Все каналы будут проверяться и оплачиваться будут только те, что подошли.

Примеры городских каналов для России можно посмотреть здесь: telegram-region.com/

Исполнителю подскажу, как и где можно быстро искать каналы.