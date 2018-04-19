Поиск каналов Telegram по критериям

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Необходимо найти городские каналы Telegram Украины, Беларуси, Казахстана. 

Критерии отбора: 

1. Канал имеет прямое отношение к городу, региону содержанию постов – новости Киева, объявления Харькова. 

Не обязательно название города должно быть в названии канала, главное, чтобы по содержанию постов было понятно, к какому городу он относится. 

2. Количество участников в канале от 100 и больше 

3. На канале была активность в последние 30 дней 

4. На канале нет призывов к нарушению законов, порнографии, сцен насилия, лохотронов, пирамид. 

Типы каналов, которые точно не подходят: 

Гифки Одессы, Музыка Минска и т.д. – так как Гифки, Прикольные картинки, Музыка и подобное – это общие темы и не могут относится к конкретному городу.  

Результат нужно представить в виде таблицы xls или гугл 

ссылка на канал, рубрика, город, страна. 

Оплата: 1 канал = 3 рубля.  

Все каналы будут проверяться и оплачиваться будут только те, что подошли.  

Примеры городских каналов для России можно посмотреть здесь: telegram-region.com/ 

Исполнителю подскажу, как и где можно быстро искать каналы. 

6 лет назад
adavigo
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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