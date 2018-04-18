Проставить email ящики у всех ломбардов

Добавляться и собирать конакты. Пиште сколько хотите за 1 контакт с скрином (пруф что данные с того места). нужно состаивть базу инвестров линкед-ина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://lombardfinder.ru/lombards
Есть список ломабрдов. У ломбардов есть поле email ящик.
Нужно найти у каждого ломбарда ящик и проставить его в админке.
Ваши условия выполнения задачи?
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