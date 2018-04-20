Требуется добавление товаров с описанием, сво-ми и фото, редактирование цен, добавление статей в блог Поиск и Редактирование фотографий Желательно знания по теме напольных покрытий Обязательно знание OpenCart и модуля ImportCSV
Поиск форумов и создание тем/написание комментариев на них
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который будет искать тематические (и около тематические) форумы, где есть пользовательское обсуждение и создавать на них тему с описанием нашего проекта. Требуется 50 постов на не менее чем 20 площадках. Темы необходимо создавать в подходящих по содержанию форумах и подфорумах, основная цель – реальный результат и привлечение аудитории на сервис
Тематика – развивающий онлайн-сервис для детей 3-14 лет на тренировку памяти, внимания, логики, мышления. Целевая аудитория – мамочки, педагоги, психологи, логопеды.
Надо будет вести файл с записями ссылок на созданные темы. Плюсом будет наличие аккаунтов на форумах, связанных с детским развитием и родительским общением
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