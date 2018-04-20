Поиск форумов и создание тем/написание комментариев на них

Нужен человек, который будет искать тематические (и около тематические) форумы, где есть пользовательское обсуждение и создавать на них тему с описанием нашего проекта. Требуется 50 постов на не менее чем 20 площадках. Темы необходимо создавать в подходящих по содержанию форумах и подфорумах, основная цель – реальный результат и привлечение аудитории на сервис

Тематика – развивающий онлайн-сервис для детей 3-14 лет на тренировку памяти, внимания, логики, мышления. Целевая аудитория – мамочки, педагоги, психологи, логопеды.

Надо будет вести файл с записями ссылок на созданные темы. Плюсом будет наличие аккаунтов на форумах, связанных с детским развитием и родительским общением