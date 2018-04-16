Расширение контента на сайте

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Добрый день. У нас есть сайт http://ra-lewinski.de. На данном сайте нам необходимо разместить две формы анкеты (Опротестование договора страхования жизни или пенсионного страхования) и (Отмена кредитного договора). Данные анкеты находятся в приложении.  Клиент попадая на стартовую страницу нашего сайта должен легко соориентироватся, как ему оперативнее попасть к анкетам. Ключевые слова WIDERSPRUCH VON LEBENS-/RENTENVERSICHERUNG, а также WIDERRUF DES DARLEHENSVERTRAGES  должны быть хорошо выделены и привлекать внимание уже на стартовой странице. После того, как Клиент заполнит анкету, она должна будет автоматически отправляться на нашу почту [email protected]. Также мы планируем дополнительно разместить там тематические ролики. Просьба сориентировать нас по поводу стоимости и сроков. Заранее благодарны за оперативность. Геннадий.

6 лет назад
lewinskig
Геннадий 
47 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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