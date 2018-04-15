Наполнение страниц на SP Page Builder

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Здравствуйте, делаю такой сайт http://salmin177.ru/. Нужен человек который будет наполнять страницы на подобии таких:

http://salmin177.ru/katalog/krovla/gibkaya-cherepitsa/owens-corning/duration-ar

http://salmin177.ru/katalog/vodostok/plastik/bryza

Для этого нужно:

1. Понимание как грамотно преподнести клиенту продукт.

2. Владение фотошопом, базовые знания html и joomla.

Главное конечно маркетинг, в техническом плане все покажу расскажу.

6 лет назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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