Поиск форумов и создание тем на них

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки203 просмотра
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Здравствуйте! 

Нужен человек который будет искать тематические (и около тематические) форумы и создавать на них тему с нашим сервисом.

Тематика криптовалюты.

Подойдут как англоязычные так и русскоязычные форумы.

Содержание и название тем всегда одно (файл с текстом и оформлением даём), так же подскажем по каким запросам искать такие форумы.

Темы надо создавать в строго тематических подфорумах или хотя бы подходящих по содержанию, то есть делать надо всё на совесть.

Если сработаемся то в дальнейшем будет еще работа по поддержке наших тем, а может и больше.

Надо вести файл с записями ссылок на созданные темы.

Сразу просьба озвучивать цену за 1 созданную тему на одном уникальном форуме. (Думаю понятно что 1 тема = 1 форум)

Выполнять надо всё быстро, то есть за неделю вы должны обработать максимальное число форумов, если у Вас сейчас нет времени или берете работу на позже то просьба вообще не оставлять заявки.

6 лет назад
KsaAZaks
Дмитрий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
LINKOLN_26
Никита 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$70
7 дней
Сотрудничество прошло успешно. Всё выполнено в срок.
Очень хороший заказчик . Оплата происходила в срок , понравилась что заказчик делал оплату сразу наперед за несколько заказов !
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