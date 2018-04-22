Поиск форумов и создание тем на них

Здравствуйте!

Нужен человек который будет искать тематические (и около тематические) форумы и создавать на них тему с нашим сервисом.

Тематика криптовалюты.

Подойдут как англоязычные так и русскоязычные форумы.

Содержание и название тем всегда одно (файл с текстом и оформлением даём), так же подскажем по каким запросам искать такие форумы.

Темы надо создавать в строго тематических подфорумах или хотя бы подходящих по содержанию, то есть делать надо всё на совесть.

Если сработаемся то в дальнейшем будет еще работа по поддержке наших тем, а может и больше.

Надо вести файл с записями ссылок на созданные темы.

Сразу просьба озвучивать цену за 1 созданную тему на одном уникальном форуме. (Думаю понятно что 1 тема = 1 форум)

Выполнять надо всё быстро, то есть за неделю вы должны обработать максимальное число форумов, если у Вас сейчас нет времени или берете работу на позже то просьба вообще не оставлять заявки.