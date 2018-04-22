Поиск форумов и создание тем на них

Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно : картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание . Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется. Всю информацию о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен человек который будет искать тематические (и около тематические) форумы и создавать на них тему с нашим сервисом.
Тематика криптовалюты.
Подойдут как англоязычные так и русскоязычные форумы.
Содержание и название тем всегда одно (файл с текстом и оформлением даём), так же подскажем по каким запросам искать такие форумы.
Темы надо создавать в строго тематических подфорумах или хотя бы подходящих по содержанию, то есть делать надо всё на совесть.
Если сработаемся то в дальнейшем будет еще работа по поддержке наших тем, а может и больше.
Надо вести файл с записями ссылок на созданные темы.
Сразу просьба озвучивать цену за 1 созданную тему на одном уникальном форуме. (Думаю понятно что 1 тема = 1 форум)
Выполнять надо всё быстро, то есть за неделю вы должны обработать максимальное число форумов, если у Вас сейчас нет времени или берете работу на позже то просьба вообще не оставлять заявки.
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