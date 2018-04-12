Поиск и отправка писем EDM артистам

Нужно размещать объявления на авито. Фото текст все дам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы EDM группа Skimates. Наши страничка тут: https://soundcloud.com/skimates. На данный момент мы хотим выйти на западных исполнителей песен для совместного запуска треков.
На первом этапе мы хотим написать всем артистам с лейбла Ultra Music. Дальше - остальные лейблы. Мы уже автоматизировали весь процесс - нам нужна только небольшая помощь.
Что надо сделать:
1. Зайти на сайт http://www.ultramusic.com/#artists
2. Выбрать артиста. Например Axwell.
3. Найти Facebook этого музыканта.
4. Найти Email этого музыканта. Например загуглить. Например Axwell упоминает email тут https://twitter.com/axwell/status/831228083990466560
5. Если у музыканта известно имя без фамилии - найти его.
6. Погуглить последний или недавний трек артиста
7. Заполнить инфу выше в такую форму: https://www.dropbox.com/s/o64zdacyqwnjnjz/Screenshot%202018-04-12%2018.56.47.png?dl=0
После заполнения формы - музыканту автоматически отправиться письмо с предложением о сотрудничестве. В среднем заполнение занимает от одной до трех минут. За каждую заполненную такую форму мы готовы платить 20 рублей.
Присылайте пожалуйста предложения!
Спасибо!
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