Сбор вручную ссылок по определённой теме

Требуется вручную, при помощи Google поиска собрать ссылки на сайты по определённой тематике и сохранить в таблице Эксель. Оплата за каждую ссылку, количество ссылок не ограничено, главное, чтобы они были неповторяющиеся(надо делать проверку на наличие, через функцию поиск в файле) и соответствовали тематике. Тематика указана в приложенном файле.

В отклике прошу указать цену за одну ссылку. Оплата поэтапная.