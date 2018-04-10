Необходимо выложить на сайт тексты (34)

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выложить на сайт тексты (34).

Если страниц нет, то создать новые в соответствующем разделе.

После размещения от вас нужен отчет в виде ссылок на страницы, на которые 

были размещены тексты, в формате:

[ссылка] - [страница была / новая страница]

К каждой странице необходимо прописать Тайтл и МетаДескрипшен

по формуле (скину в ЛС).

К каждой странице необходимо добавить изображение (источник есть, дам ссылку).

Сайт на модексе.

Срок 1 день.

Оплата Яд, Киви, Сбер.

Бюджет 700 руб.

6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
johny_smile
Алексей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Грамотно составленное Тз. Моментальная оплата. Было приятно сотрудничать!)
  • Похожие заказы

  • Внест артикул товара по прайсу

    1 рубль = 1 позиция с сайта. Нужно поправить название как в прайсе поставщика + занести артикул товара на сайт и отметить в прайсе эту позицию зеленым цветом. Очень простое задание. Желающие напишите ваш скайп для ...

    Наполнение сайтов35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Добрый день! Компания занимается продажей строительно-отделочных материалов. На данный момент готовим к запуску интернет-магазин. В связи с этим необходимо качественное наполнение карточек товара в части описание. Описание есть.

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить отзыв на на компанию на яндекс и гугле карте

    $50

    Необходимо разместить отзывы на компанию с фото Фото и отзывы предоставляются  Только с Республики Беларусь Оплата на тел - 1 отзыв одобренный - 2р (белорусских) на телефон  Отзывов нужно около 50 - поэтому если вы видите это сообщение - ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещать отзывы на яндекс маркете

    Добавить отзывы со своего я-аккаунта на маркет, я-карты, отзывы о магазинах и товарах. Текст отзыва составлять самостоятельно на основе остальных отзывов, информации в сети, текст мне на одобрение, затем размещать. Оплата после успешного прохождения модерации. 30руб - 1 ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнить лендинг без CMS (информация есть)

    $50

    Добрый день!   Нужно наполнить лендинг информацией (фото, изображения, тексты)   Нужно добавить ее в блоки   - объекты,   - сотрудники,   - сертификаты и лицензии,   - сладйер с лого,   - FAQ,   - контакты,   - реквизиты   + несколько мелкий правой по текстам  Материалы все готовы + подробное тз  Некоторые изображения нужно ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить на сайте 10 "Карточек по услугам"

    $13

    Что надо будет сделать:  1. Дана исходная "Карточка по услуге", допустим "Абонемент в солярий". Она содержит разную информацию, начиная от небольшого описания, стоимости, где выполняется и т.д.  2. Необходимо, перенести эту информацию на "Новую карточку" на другом ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение каталога сайта товарами

    Сайт на Джумла. Сами товары - в файле в PDF. Также инструкции по внесению товаров и ТЗ с подробным описанием что и как вносим - все в одном архиве. Нам нужны только Дочерние товары для внесения Поэтому в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад