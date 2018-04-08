Наполнение сайта контентом

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Добрый день! Компания занимается продажей строительно-отделочных материалов. На данный момент готовим к запуску интернет-магазин. В связи с этим необходимо качественное наполнение карточек товара в части описание. Описание есть. 

6 лет назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад
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