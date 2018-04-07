Внест артикул товара по прайсу

Необходимо разместить отзывы на компанию с фото Фото и отзывы предоставляются Только с Республики Беларусь Оплата на тел - 1 отзыв одобренный - 2р (белорусских) на телефон Отзывов нужно около 50 - поэтому если вы видите это сообщение - ...
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1 рубль = 1 позиция с сайта.
Нужно поправить название как в прайсе поставщика + занести артикул товара на сайт и отметить в прайсе эту позицию зеленым цветом. Очень простое задание. Желающие напишите ваш скайп для связи.
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