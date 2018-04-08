Текстовые корректировки страниц

Нужно разместить 5 небольших постов на разных форумах о путешествиях с ссылкой на вот этот сайт: [url=http://www.castletale.com/]www.missitaly.com[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница https://goo.gl/wBYcBM полностью корректно оформлена.
Список страниц, где необходимо провести корректировки, дам исполнителю. Там около 40 страниц.Требуется выполнить следующее задание для данных страниц:
- Добавить блок слайдера под первые 2-3 предложения текста.
- Скорректировать список в тексте. Использовать стиль
- Добавить блок обратной связи перед блоком "смотрите также":
- Скорректировать список в блоке "смотрите также". Использовать стиль
- Похожие заказы
- $1Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо наполнить лендинг информацией (фото, изображения, тексты) в блоки объектов, сотрудников, лицензий, лого партнеров, FAQ, контакты, реквизиты Изображения необходимо предварительно в некоторых случаях вытащить из pdf, все сжать без потери качества, наложить водяные знаки перед ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужны несколько исполнителей для мониторинга. Есть файл со ссылками товаров, наличие которых нужно проверить на маркете. Работы очень очень много. Оплата 3р за одну ссылку.(qiwi) Оставляйте ваш скайп. Также укажите сколько часов в день сможете ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Есть сайт на 1С Битриксе. Ниша - продажа сельхозтехники. Что нужно сделать ? Даем список позиций, которые нужно добавить. Даем всю информацию по этим позициям, которая у нас есть. Для начала нужно выложить 6 позиций. Затем, если все ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Размещение ссылки нашего сервиса и информации о нас от третьих лиц на различных ресурсах в виде отзыва или комментария.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно собрать с 2 ГИС по всей стране информацию по МФО - Город, название, телефон, сайт, адрес Жду Ваших расценок и заявокНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется привести в чувство и грамотно наполнить сайт. Добавить категории,продукты. maranita.by Платформа modx evolution.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Нужно разместить 5 небольших постов на разных форумах о путешествиях с ссылкой на вот этот сайт: [url=http://www.castletale.com/]www.missitaly.com[/url]Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу людей с опытом публикаций в ВикиНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо собрать в интернете e-mail адреса учебных заведений России, в частности интересуют: ДЮСШ по волейболу, Общеобразовательные школы (их порядка 55000), ВУЗы страны (их порядка 5000). Таблица для заполнения с примером прилагаетсяНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад