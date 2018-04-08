Текстовые корректировки страниц

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Страница https://goo.gl/wBYcBM полностью корректно оформлена.

Список страниц, где необходимо провести корректировки, дам исполнителю. Там около 40 страниц.Требуется выполнить следующее задание для данных страниц:

  • Добавить блок слайдера под первые 2-3 предложения текста.
Добавлять так, чтобы текст не разбивался по смыслу. Для этого необходимо вставить Код [su_carousel] в необходимое место.

  • Скорректировать список в тексте. Использовать стиль
    • Добавить блок обратной связи перед блоком "смотрите также":
    Код [contact-form-7]

    • Скорректировать список в блоке "смотрите также". Использовать стиль
        На каждую страницу необходимо около 1-2 минуты, объективная оценка.

    6 лет назад
    uuzlyj
    Евсеев 
    32 годаРоссия
    7 лет в сервисе
    Был
    год назад
    13 отзывов
    Выбранный исполнитель
    masba
    37 летГрузия
    11 лет в сервисе
    Была
    2 дня назад
    6 лет назад
    $3
    1 день
    Все отлично, рекомендую. Ошибок допущено не было, исполнитель хорошо контролирует свои работы самостоятельно.
    Рада была сотрудничеству, спасибо!