Наполнить лендинг готовой информацией (код без CMS)

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки249 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо наполнить лендинг информацией (фото, изображения, тексты) в блоки объектов, сотрудников, лицензий, лого партнеров, FAQ, контакты, реквизиты 

Изображения необходимо предварительно в некоторых случаях вытащить из pdf, все сжать без потери качества, наложить водяные знаки перед выгрузкой 

Начать нужно сегодня, закончить до завтра 17.00 

Подробную информацию отправлю выбранным кандидатам 

Бюджет обсудим после изучения Вами задания 

6 лет назад
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад