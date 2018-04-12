Поиск товаров на Яндекс Маркете

Здравствуйте. Нужны несколько исполнителей для мониторинга. Есть файл со ссылками товаров, наличие которых нужно проверить на маркете. Работы очень очень много. Оплата 3р за одну ссылку.(qiwi)

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