Поиск товаров на Яндекс Маркете

Наполнение сайтовЗавершен19 заявок365 просмотров
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Здравствуйте. Нужны несколько исполнителей для мониторинга. Есть файл со ссылками товаров, наличие которых нужно проверить на маркете. Работы очень очень много. Оплата 3р за одну ссылку.(qiwi)

Оставляйте ваш скайп. Также укажите сколько часов в день сможете работать.

6 лет назад
tatka007
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
carolyn_bvb
Лилия 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$83
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Четкое тз, быстрая проверка. Продолжаем сотрудничать!))