Размещать отзывы на яндекс маркете

Наполнить сайт парфюмерии новыми товарами. Так же будут необходимы статьи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить отзывы со своего я-аккаунта на маркет, я-карты, отзывы о магазинах и товарах.
Текст отзыва составлять самостоятельно на основе остальных отзывов, информации в сети, текст мне на одобрение, затем размещать.
Оплата после успешного прохождения модерации.
30руб - 1 отзыв.
Пишите здесь в личку, отправлю ссылки.
Оплата на карту Сбербанк, яндекс кошелек, вебмани, на
номер телефона.
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