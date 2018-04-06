Размещение обьявлений на авито

Есть сайт на 1С Битриксе. Ниша - продажа сельхозтехники. Что нужно сделать ? Даем список позиций, которые нужно добавить. Даем всю информацию по этим позициям, которая у нас есть. Для начала нужно выложить 6 позиций. Затем, если все ...