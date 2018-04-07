Разместить на сайте 10 "Карточек по услугам"

Что надо будет сделать:

1. Дана исходная "Карточка по услуге", допустим "Абонемент в солярий". Она содержит разную информацию, начиная от небольшого описания, стоимости, где выполняется и т.д.

2. Необходимо, перенести эту информацию на "Новую карточку" на другом сайте, которая будет иметь немного другую структуру. Соответственно, нужно информацию разделить и разместить в "Новую карточку" согласно ее "Структуры".

CMS самописная, но простая.

Стоимость работы за размещение 10 "Готовых карточек" от 500 до 800 руб. (зависит от объема информации)

Время работы в течении 1-2 дней (в дальнейшем, можно работать каждый день)