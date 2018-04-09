Наполнить товаром интернет-магазин одежды

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Здравствуйте, задача следующая, необходимо наполнить товаром новый интернет магазин одежды. Требуется перенос карточек товара с сайтов поставщиков на наш сайт. Алгоритм действия простой, необходимо скопировать:

  • Название товара и артикул
  • Картинки
  • Описание
После этого перенести эту информацию на наш сайт, попутно выставляя материал вещи (брать из описания), и перечислить имеющиеся размеры.

Цена за позицию – 5 руб. Позиций много.

Более подробно объясню в переписке.

6 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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