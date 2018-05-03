Наполнение каталога Банков

$85
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо наполнить каталог Банков и Банковских организаций (ТОП-100 по http://www.banki.ru/banks/ratings/) для информационного портала (CMS WordPress):

1. Логотип банковской организации (не менее 300х300 пикс.)

2. Общая информация (наименование, телефоны, адреса и т.д.)

3. Банковские предложения (вклады, кредитные карты, дебетовые карты, потребительские кредиты, ипотека, автокредиты). Обратите внимание, что количество Банковских предложений для некоторых Банков может быть достаточно большим.

Информация наполняется копипастом с сайта банки.ру и размещается в соответствующих полях админки сайта (см.скриншоты).

Стоимость одной записи в каталоге - 50 руб. Количество записей - 100 шт.

6 лет назад
beb75
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$85
7 дней
Работа выполнена в срок с учетом повышенной сложности обработки данных. Спасибо за оперативность и качество! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Внест артикул товара по прайсу

    1 рубль = 1 позиция с сайта. Нужно поправить название как в прайсе поставщика + занести артикул товара на сайт и отметить в прайсе эту позицию зеленым цветом. Очень простое задание. Желающие напишите ваш скайп для ...

    Наполнение сайтов35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение магазина карточками товаров prestashop

    Здравствуйте, нужно наполнить магазин карточками товаров prestashop с других источников. Прошу, указать стоимость наполнения: заголовок, описание (копипаст и уникальный текст, если будет уникальный еще лучше), указать цену, категории, 2-4 фото, добавить бренд и применить к товару, ...

    Prestashop
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо выложить на сайт тексты (34)

    Необходимо выложить на сайт тексты (34). Если страниц нет, то создать новые в соответствующем разделе. После размещения от вас нужен отчет в виде ссылок на страницы, на которые  были размещены тексты, в формате: [ссылка] - [страница была / новая ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Добрый день! Компания занимается продажей строительно-отделочных материалов. На данный момент готовим к запуску интернет-магазин. В связи с этим необходимо качественное наполнение карточек товара в части описание. Описание есть.

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить отзыв на на компанию на яндекс и гугле карте

    $50

    Необходимо разместить отзывы на компанию с фото Фото и отзывы предоставляются  Только с Республики Беларусь Оплата на тел - 1 отзыв одобренный - 2р (белорусских) на телефон  Отзывов нужно около 50 - поэтому если вы видите это сообщение - ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещать отзывы на яндекс маркете

    Добавить отзывы со своего я-аккаунта на маркет, я-карты, отзывы о магазинах и товарах. Текст отзыва составлять самостоятельно на основе остальных отзывов, информации в сети, текст мне на одобрение, затем размещать. Оплата после успешного прохождения модерации. 30руб - 1 ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнить лендинг без CMS (информация есть)

    $50

    Добрый день!   Нужно наполнить лендинг информацией (фото, изображения, тексты)   Нужно добавить ее в блоки   - объекты,   - сотрудники,   - сертификаты и лицензии,   - сладйер с лого,   - FAQ,   - контакты,   - реквизиты   + несколько мелкий правой по текстам  Материалы все готовы + подробное тз  Некоторые изображения нужно ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить на сайте 10 "Карточек по услугам"

    $13

    Что надо будет сделать:  1. Дана исходная "Карточка по услуге", допустим "Абонемент в солярий". Она содержит разную информацию, начиная от небольшого описания, стоимости, где выполняется и т.д.  2. Необходимо, перенести эту информацию на "Новую карточку" на другом ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад