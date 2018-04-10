Несложное редактирование товаров интернет-магазина

1 рубль = 1 позиция с сайта. Нужно поправить название как в прайсе поставщика + занести артикул товара на сайт и отметить в прайсе эту позицию зеленым цветом. Очень простое задание. Желающие напишите ваш скайп для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимы услуги контент-менеджера по несложным правкам забитых на сайт товаров.
Тема - caнтexникa и мeбeль для вaннoй.
Правки такие - зашел в товар, поставил 1-2 галочки, нажал кнопку "сохранить".
Указывайте цены)
P.S. Уважаемые кандидаты, прежде чем оставить заявку - перечитайте пожалуйста текст проекта ещё раз.
Написано какая работа. Написана просьба указывать цену за конкретно эту работу.
Так сложно написать в комментарии к заявке "100500 рублей за 1 товар"?
Заявки "не умеющих читать" удаляются без рассмотрения.
Многие спрашивают "Какой объём?" "Сколько товаров?" ну не всё ли равно? Если написать 10000 - легче будет?
Не располагаете достаточным количеством времени - не оставляйте заявку.
Цените своё и моё время пожалуйста.
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