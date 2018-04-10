Несложное редактирование товаров интернет-магазина

Здравствуйте!

Необходимы услуги контент-менеджера по несложным правкам забитых на сайт товаров.

Тема - caнтexникa и мeбeль для вaннoй.

Правки такие - зашел в товар, поставил 1-2 галочки, нажал кнопку "сохранить".

Указывайте цены)

P.S. Уважаемые кандидаты, прежде чем оставить заявку - перечитайте пожалуйста текст проекта ещё раз.

Написано какая работа. Написана просьба указывать цену за конкретно эту работу.

Так сложно написать в комментарии к заявке "100500 рублей за 1 товар"?

Заявки "не умеющих читать" удаляются без рассмотрения.

Многие спрашивают "Какой объём?" "Сколько товаров?" ну не всё ли равно? Если написать 10000 - легче будет?

Не располагаете достаточным количеством времени - не оставляйте заявку.

Цените своё и моё время пожалуйста.