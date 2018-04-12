Здравствуйте! Необходимы услуги контент-менеджера по несложным правкам забитых на сайт товаров. Тема - caнтexникa и мeбeль для вaннoй. Правки такие - зашел в товар, поставил 1-2 галочки, нажал кнопку "сохранить". Указывайте цены) P.S. Уважаемые кандидаты, прежде чем оставить заявку - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно размещать объявления на авито. Фото текст все дам
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