Оформить пошаговые уроки в тренинг на обучающем портале Задача методиста вычитать и прописать Перенести урок из старого портала на новый, прописать что нужно сделать после просмотра, что еще посмотреть, что скачать, на какие вопросы ответить Есть обучение и ...