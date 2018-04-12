Наполнить интернет магазин с сайта клона

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок288 просмотров
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Есть сайт - http://zavod-ksp.ru/catalog/

С него нужно перенести все товары и цвета в интернет магазин на Битрикс

Есть Прайс лист  с ценами

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6 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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