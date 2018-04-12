Заполнить 3000 товаров в 1С УТ 8.3 для интернет-магазина

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Здравствуйте! Наша компания планирует запустить интернет-магазин. 

Компания занимается оптовой продажей сырья, инвентаря для хлебопекарной,

кондитерской промышленности и продуктов

питания для сектора HoReCa по России.

Нам необходимо в 1с УТ заполнить номенклатуру. В частности добавить описание и фото к товару, как это указанно на фото ниже.

Всего около 3000 позиций.

Нужно искать информацию в интернете и выдергивать описание и фото(картинок) для товара.

Требования к изображениям:

Размер 

Соотношение сторон 3:2 — не обязательно. Желательно,

чтобы все изображения были одинакового

размера и с одинаковыми пропорциями

товаров относительно друг друга (для

более аккуратного отображения в витрине

товаров).

Минимально допустимый размер 900х600px. 

Вес одногоизображение не должен превышать 1000 kb

(по возможности). 

Формат 

.jpg(предпочтительней), .png 

Качество 

Не допускаются нечеткие, размытые изображения. Желательно

все фото в одном стиле (на одном фоне —

белом или прозрачном).

Оплата

Банковская карта, Яндекс деньги.

20 000 р. за весь проект.

Сроки

1-1,5 месяц

Тестовое задание для кандидата 

Файл тестовое задание прикреплен, заполнить в формате exel

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6 лет назад
DemonARC
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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