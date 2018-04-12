Нужно размещать объявления на авито. Фото текст все дам
Заполнить 3000 товаров в 1С УТ 8.3 для интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Наша компания планирует запустить интернет-магазин.
Компания занимается оптовой продажей сырья, инвентаря для хлебопекарной,
кондитерской промышленности и продуктов
питания для сектора HoReCa по России.
Нам необходимо в 1с УТ заполнить номенклатуру. В частности добавить описание и фото к товару, как это указанно на фото ниже.
Всего около 3000 позиций.
Нужно искать информацию в интернете и выдергивать описание и фото(картинок) для товара.
Требования к изображениям:
Размер
Соотношение сторон 3:2 — не обязательно. Желательно,
чтобы все изображения были одинакового
размера и с одинаковыми пропорциями
товаров относительно друг друга (для
более аккуратного отображения в витрине
товаров).
Минимально допустимый размер 900х600px.
Вес одногоизображение не должен превышать 1000 kb
(по возможности).
Формат
.jpg(предпочтительней), .png
Качество
Не допускаются нечеткие, размытые изображения. Желательно
все фото в одном стиле (на одном фоне —
белом или прозрачном).
Оплата
Банковская карта, Яндекс деньги.
20 000 р. за весь проект.
Сроки
1-1,5 месяц
Тестовое задание для кандидата
Файл тестовое задание прикреплен, заполнить в формате exel
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