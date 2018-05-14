Сделать эксель с описанием продукции

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Добрый день! 

Необходимо заполнить следующий файл: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MDXoQQVPe_cgcLd9Xax9x31g-_C2Z3TawRtdTgop1AM/edit?usp=sharing 

В каждом заголовке есть примечание откуда брать информацию. Для заполнения вам понадобится каталог 

http://queenmarine.ru/catalog.pdf и папка с фотографиями - https://drive.google.com/drive/folders/0B8eXTCygJtLSWlZBanZ4UmNIZEU?usp=sharing 

Итак, необходимо из PDF каталога заполнить таблицу. Важные нюансы: 

1. В названии НЕ указываем "С морской водой гольфстрима" - это везде одинаково. 

2.  Основные активные элементы пишем без указания страницы. 

3. Описание активных элементов пишем всех, а не только тех, что на страницу ниже продукта. 

4. Списки в таблице проставляем через дефис. 

5. Описание морской воды не пишем каждый раз, тк оно везде одинаковое. 

Пример заполнения первой строчки таблицы дан в самой таблице. 

6 лет назад
tsvetkov-roman
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lyuda_shylo
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$10
3 дня
Великолепный исполнитель, всем рекомендую!
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