Сделать эксель с описанием продукции

Добрый день!

Необходимо заполнить следующий файл:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MDXoQQVPe_cgcLd9Xax9x31g-_C2Z3TawRtdTgop1AM/edit?usp=sharing

В каждом заголовке есть примечание откуда брать информацию. Для заполнения вам понадобится каталог

- http://queenmarine.ru/catalog.pdf и папка с фотографиями - https://drive.google.com/drive/folders/0B8eXTCygJtLSWlZBanZ4UmNIZEU?usp=sharing

Итак, необходимо из PDF каталога заполнить таблицу. Важные нюансы:

1. В названии НЕ указываем "С морской водой гольфстрима" - это везде одинаково.

2. Основные активные элементы пишем без указания страницы.

3. Описание активных элементов пишем всех, а не только тех, что на страницу ниже продукта.

4. Списки в таблице проставляем через дефис.

5. Описание морской воды не пишем каждый раз, тк оно везде одинаковое.

Пример заполнения первой строчки таблицы дан в самой таблице.