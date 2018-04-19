Наполнение товарами интернет магазин

Наполнение сайтовЗакрыт38 заявок715 просмотров
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Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно :  картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание .

Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется.

Всю информацию о товарах нужно будет находить на сайте производителя (или гугл) готовых файлов нет.

6 лет назад
rgrushka
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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