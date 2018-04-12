Собрать информацию об авиакомпаниях по ТЗ

ТЗ во вложении, если в двух словах, то есть 2 нас около 1300 авиакомпаний, для которых нужно с разных источников собрать инфу.

- их коды ИАТА, ИКАО

- базовые и доп аэропорты (там где есть инфа в википедии)

- названия на русском и английском языках

Все эти данные нужно набить в экселевский файл. Работа нудная и непростая, нужно иметь много времени и усидчивость.

Пример заполнения и ТЗ во вложении, перед тем как откликнуться, попробуйте, пожалуйста, заполнить 1-2 строки и уточнить, подходит ли вам такая оплата.