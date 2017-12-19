Требуется специалист по доработке уже рабочего интернет магазина. Задачи не единоразовые примерно на 4-6 месяца есть задачи и все разные. Доработки обмена с 1с Доработка шаблонов сайта и много других задач по улучшению работы магазина и удобности для клиентов. Жду ...