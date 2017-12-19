rgrushka

Роман Грушка rgrushka

 
41 годУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Аудит и продвижение сайта
Приятно работать с Романом. Спасибо за интересный проект.
Николай ответвенно относся к задаче только начали работать и уже есть положительные результаты по увеличению трафика на сайт.
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сертификата + витрина
Интересный и сложный проект. В некоторых моментах было кое-какое недопонимание, но в конце концов пришли к общему знаменателю. Оплата своевременная. Спасибо за заказ ))
все хорошо сделано
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$27
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать два баннера на сайт
Очень нравится работать с Романом, всегда интересные задачи. Всегда знает чего хочет и всегда платит сразу после сдачи превью. Рекомендую ))
все отлично сделано как всегда
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$24
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать два баннера
Все как обычно очень комфортно и дружелюбно. Всем рекомендую к сотрудничеству Романа! ))
все как всегда сделано быстро и красиво
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Дизайн баннера новогодней акции
Рекомендую к сотрудничеству Романа. Своевременная оплата, интересные заказы и приятные общение.
дизайн сделан интересный как всегда в срок. обязательно буду еще обращатся
Ответный отзыв