Требуется специалист по доработке уже рабочего интернет магазина. Задачи не единоразовые примерно на 4-6 месяца есть задачи и все разные. Доработки обмена с 1с Доработка шаблонов сайта и много других задач п оулучшению работы магазина и удобности для клиентов. Жду ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется специалист по доработке уже рабочего интернет магазина. Задачи не единоразовые примерно на 4-6 месяца есть задачи и все разные. Доработки обмена с 1с Доработка шаблонов сайта и много других задач по улучшению работы магазина и удобности для клиентов. Жду ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
В интернет магазин спортивного питания требуется на постоянной основе контенщик для написания уникальных описаний товаров . Уникальность описания должна быть не менее 80% и около 2000-3000 символов и переспам не больше 35% Прикрепил пример товара в том ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно : картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание . Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется. Всю информацию о ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется на постоянной основе контенщик для написания уникальных описаний категорий товаров Тематика - спортивное питаниеОбьем статей около 2000 символов уникальность 100%. Писать новые статьи нет необходимости конечно же рерайт вполне сойдет .Работаем только после выполнения тестового ...Рерайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
В интернет магазин спортивного питания требуется на постоянной основе контенщик для написания уникальных карточек товаров (можно и рерайт) товаров около 3000 также постоянно появляются новинки на которые требуется регулярно составлять описания. Уникальность описания должна быть не ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно : картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание . Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется. Всю информацию о ...Наполнение сайтов38 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется провести аудит сайта возможно что-то программистам (сделать тз если требуется) доработать для лучшего продвижения И продвигать сайт в поисковике - google Есть конечно план по количеству но он может не сходится с реальностью поэтому хотелось бы ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать ряд статей (около 20-ти на данный момент) для сео продвижения. Тематика спортивное питание.Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
требуется разработать дизайн упаковки для подарочного сертификата и витрины магазина тз пришлю отдельно с размерамиДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется на уже установленный нам модуль оформления деклараций новой почты ряд доделать функций список предоставлю . 1с УТ 3,11С-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
один статичный баннер и один баннер шаблонЗавершен6 лет назад
нужно сделать два баннера для акций в магазине. подробнее в личку расспишуЗавершен6 лет назад
нужно нарисовать баннер к новогодним распродажам на сайтЗавершен6 лет назад
на сайт нужно сделать шаблоны баннеров для размещения на сайтеЗавершен6 лет назад
Создать дизайн адаптивной версии лендинга для планшета и смартфонаЗавершен6 лет назад
Нужно разработать шаблон для писем которые будут приходить клиентам при разных событиях на сайтеЗавершен6 лет назад
Разработать главной страницы лендинга . Все блокиЗавершен6 лет назад
На сайт http://opt.foods-body.ua/ нужно сделать баннеры 3-4 верхний для представление сайта и сервиса оптовых покупок товара и нужно разработать 3 шаблона баннеров для внутреннего (закрытого ) каталога они должны быть универсальными чтоб мы могли изменять ...Завершен6 лет назад
В интернет магазин спортивного питания требуется на постоянной основе контент менеджер для первоначального наполнения сайта контентом , товарами (около 3000). Уникальность описания должна быть не менее 80% и около 1000-2000 символов Ждем предложений . Исходя из предложений ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт6 лет назад