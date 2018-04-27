Описание товаров в интернет магазин

КопирайтингЗакрыт41 заявка399 просмотров
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В интернет магазин спортивного питания требуется на постоянной основе контенщик для написания уникальных карточек товаров (можно и рерайт)  товаров около 3000 также постоянно появляются новинки на которые требуется регулярно составлять описания. 

Уникальность описания должна быть не менее 80% и около 1500-2000 символов

Ждем предложений . Исходя из предложений будет формироваться бюджет.

6 лет назад
rgrushka
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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